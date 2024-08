Giorgina la combattiva che vuol tornare a casa | Il futuro studentato riporti il suo nome

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il recupero dello stabile dell’ex Istituto tecnico per le attività sociali (Itas) ‘Saffi’, nella medesima via, che fu abbandonato nel 2011 per la fusione con l’Istituto per Geometri, rappresenta un’importante opera non solo per l’ampliamento pratico delle attività cittadine legate al Campus universitario, ma anche un luogo di conservazione della memoria storica forlivese. L’edificio diverrà unocon 120 posti letto; un investimento da 10 milioni di euro del fondo iGeneration, la cui gestione sarà affidata alla Fondazione Campus, provider di housing per studenti universitari in Italia. Oltre al pregnante valore pratico, dietro il progetto dell’immobile c’è un altrettanto denso recupero storico. Da qui le tre proposte firmate da Gabriele Zelli, ex assessore e presidente del consiglio comunale di Forlì, nonché già sindaco di Dovadola, esperto di storia locale.