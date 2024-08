Dietrofront Le materne restano così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) La chiusura della materna di Zelo, accorpando la stessa con quella di Vermezzo, adeguatamente ampliata per raccogliere la nuova utenza, era tra i programmi dell’amministrazione precedente, guidata dal sindaco Cipullo. L’accorpamento era una delle conseguenze dell’unificazione dei due Comuni in uno solo, per una razionalizzazione dei costi e dei servizi, e un potenziamento degli stessi "Parliamo – diceva allora Cipullo – di servizi che comunque sono facilmente raggiungibili da qualsiasi parte del nostro paese, inoltre non credo che la distanza abbia mai rappresentato un problema dal momento che tutti i bambini, anche quello di Zelo, devono frequentare la scuola primaria a Vermezzo".