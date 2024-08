Cosa succede se non fai la doccia per più giorni | quel che tutti sottovalutano ma è un fattore importantissimo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Fare laè importante per l’igiene personale e la salute.se decidiamo di non farla per più? Le conseguenze potrebbero essere molto più serie e pericolose di quanto immaginiamo. La nostra pelle è l’organo più esteso del corpo e ha un ruolo importante nel proteggerci dagli agenti esterni. Non fare laper piu?i rischi (Canva) – cityrumors.itVi è mai capitato di non fare laper piùper mancanza di tempo o più semplicemente perché non ne avevate voglia? Secondo gli esperti questo potrebbe causare rischi gravi per la nostra salute ed èaver cura della nostra pelle. Nel corso della giornata su di essa si accumulano molti agenti dannosi. Il primo è il sudore, che contiene sali naturali e sostanze organiche che possono causare la proliferazione dei batteri.