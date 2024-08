Correa compie 30 anni all’Inter Gli auguri del club nerazzurro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Joaquinoggi 13 agosto 30. E lo fa proprio nelche sta cercando di cederlo a tutti i costi, vale a dire l’Inter. Glidal sito ufficiale. ESTATE PARTICOLARE – Joaquinè in vendita da più di un anno, l’unica squadra che ha fatto passi concreti è stata l’Olympique Marsiglia dodici mesi fa senza però riscattarlo a fine stagione. Da inizio luglio l’argentino è un esuberosenza mercato. Non attira offerte e rimane un casono della rosa. Un caso che però riesce comunque a trovare spazio, perché ha giocato tutte le amichevoli dal primo minuto. La sua è una delle situazioni più particolari e incomprensibili esistenti, perché ha uno dei minutaggi superiori nelle gare estive e rischia addirittura di scendere in campo con il Genoa a causa dell’emergenza attaccanti. COMPLEANNO – Oggi, 13 agosto, el tucu30