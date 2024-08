Chi è Tomas Palacios il difensore classe 2003 seguito dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024)è il nuovoper fare da vice-Bastoni. Ma chi è il giocatore? Ecco la risposta ed il profilo completo del giovane. PROFILO –è un giocatoredi proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente Rivadavia. È ilindividuato dalla dirigenza per sostituire il momentaneo stop di Tajon Buchanan causato dalla rottura della tibia durante la Copa America con il Canada. Sarebbe la scelta ideale perché accetterebbe sicuramente di buon grado il ruolo in rosa e perché rispecchia a pieno le caratteristiche richieste dalla proprietà americana Oaktree. Giovane, futuribile e di prospettiva., le caratteristiche e la carriera CARATTERISTICHE –ha giocato 9 partite in questa stagione di Superliga, vale a dire la prima serie dell’Argentina.