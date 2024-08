Ceccon vola in Australia ma la mamma dice | Non ne so nulla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo l’oro andrà ad allenarsi oltreoceano Thomasè uno degli azzurri oro residui dalle Olimpiadi di Parigi. Oltre il titolo nei 100 dorso ha portato a casa anche il bronzo nella staffetta 4×100 stile. Dopo le Olimpiadi, in una intervista a Corriere ha spiegato che presto andrà a vivere da solo e si trasferirà per un periodo, indefinito, ino negli USA. “Se sarà l’o forse l’America, devo ancora decidere. Intanto vado in vacanza, mi godrò un po’ di mare e se ci sarà da nuotare, perché no? A me il nuoto piace ma Verona resta la mia comfort zone”. Nelle ultime ore è arrivata la replica della madre Gioia: “Ancora non sodi questo progetto”. La madre l’ha sempre seguito molto tanto da trasferirsi da Schio a Verona con lui.