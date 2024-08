Casalpusterlengo investita e uccisa da treno | tragedia lungo i binari nel Lodigiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)(Lodi) –questa notte nel. Una persona, di cui al momento non sono note le generalità, è stata travolta eda unall’altezza della stazione di. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 13 agosto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma non c’è stato nulla da fare, non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco, carabinieri e la polizia ferroviaria. Da accertare la dinamica dell’accaduto, su cui sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La vittima, di cui al momento non è nota l’identità, è una donna.