Calhanoglu | Migliorarci per riconfermarci Taremi ciò di cui abbiamo bisogno!

(Di martedì 13 agosto 2024) Hakanha rilasciato un’intervista a Sky Sport in merito alle sue sensazioni per la nuova stagione di Serie A 2024-2025. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal turco ad Andrea Paventi. Quanto pesa di più la maglia con lo scudetto, storico, che avete conquistato quest’anno? Sicuramente è stato bello conquistarlo. Ma quest’anno avremo contro delle squadre più motivate, che vorranno batterci. Per noi sarà importante confermare quanto fatto. Siamo in un periodo in cui fa molto caldo, il lavoro è faticoso, ma siamo pronti per il Genoa. Quanto stai lavorando per renderti ancora più imprevedibile? Io credo sempre in quello che faccio. Sicuramente grazie all’aiuto dello staff tecnico e dei miei compagni riesco a migliorarmi. Loro mi capiscono e io capisco loro. Avere sempre la stessa determinazione, la stessa voglia, è molto importante.