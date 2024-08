Viterbo le loro auto si scontrano | addio ad Ana Leticia De Barros e Fabrizio Rompietti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sabato 10 agosto, un drammatico incidente stradale ha colpito la comunità di Civita Castellana, nel Viterbese. Sulla via Nepesina, AnaDeTrajano ehanno perso la vita in uno scontro frontale tra le. Ana, 46 anni, e, 55 anni, stavano guidando quando levetture, una Alfa Romeo e una Smart, si sono scontrate all’altezza del chilometro 18.Leggi anche: Civitanova Marche, 14enne stuprata da un 25enne. Attivato il “protocollo rosa” La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. La chiamata di emergenza al 112 ha attivato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari e i vigili del fuoco. Anaè morta sul colpo, intrappolata tra le lamiere della sua, invece, è deceduto durante il trasporto in ospedale.