Venezia 81 inaugurata una sezione solo per le serie TV | i titoli in arrivo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 agosto 2024)81 ripartirà all’insegna della rivoluzione, introducendo una clamorosa novità: unadedicata alletv. Già in precedenza, il festival di cinema più antico al mondo ha mostrato un’apertura verso il formato seriale televisivo, ma mai come quest’anno.81 è ormai alle porte. La nuova edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica illuminerà i Lido dinelle giornate tra il 28 agosto al 7 settembre. Nonostante gli oltre novanta anni di storia, essendo nata nel 1932 – una cifra che la rende il festival cinematografico più longevo al mondo – e le ottanta edizioni all’attivo, la kermesse continua a rinnovarsi e a guardare avanti. E lo fa anche in questa stagione, con un’altra clamorosa novità destinata a creare un importante precedente.