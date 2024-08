Vecna | L’Alba della Rovina ha una data d’uscita ufficiale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 12 agosto 2024) In, disponibile dall’8 novembre 2024 in Germania/Francia/Italia/Spagna, Il lichsta intessendo un rituale atto a eliminare il bene, cancellare gli Dei e sottomettere tutti i mondi. In questa avventura di alto livello per personaggi 10-20, Dungeon Master ed eroi avranno la possibilità di esprimere appieno il proprio potenziale: Viaggiate attraverso luoghi memorabili, dai Forgotten Realms per avventurarvi poi in Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk. Una corsa contro il tempo per salvare l’esistenza dall’annientamento collaborando con alleati leggendari che i fan riconosceranno dalla lore di D&D. Affrontate 30 nuovi terrificanti mostri provenienti da tutto il multiverso.