Un altro giovane per il Castello Ingaggiato l’attaccante Ausili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Continua il mercato in casa Castelfidardo. Uninnesto, in attesa dell’ingaggio di una prima punta over e dell’ufficializzazione del centrocampista Matteo Baldini, classe 1998, ex Vigor Senigallia, che si sta allenando da giorni con Fabbri & C. È stato ufficializzato ieri l’arrivo di un fuoriquota, Cristian, attaccante, classe 2006, che nelle ultime stagioni, nelle fila delle giovanili della Vigor Senigallia, si è messo in mostra a suon di gol. "È un onore far parte della rosa del Castelfidardo – afferma– una fantastica opportunità e non posso che ringraziare la società. Affronteremo una stagione difficile e un campionato con grandi squadre".