Roma De Rossi sul futuro di Dybala | Non lego nessuno chiunque è libero di andare via

(Di lunedì 12 agosto 2024) A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il tecnico della, Daniele De, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati, spicca la gestione e ildi Paulo: “Quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno assolutamente da tenere con le mani o i piedi legati aio ho detto che non c’era.volessevia èdi farlo. Quelli che sono qui sono tutti giocatori della, poi vedremo quello che accadrà ma non in base a lui o alle voci che leggo“. Sulla panchina della Joya, in campo solo negli ultimi 15 minuti, contro l’Everton: “Io faccio la formazione non in base alle voci che girano. Non c’è niente che ha influenzato la mia formazione, ho messo la squadra che volevo vedere in campo.