Re Carlo ultime notizie | chiuse le porte a Harry dopo il suo grave peccato

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli argini sono ormai saltati nel rapporto tra Ree suo figlio. Il secondogenito di Lady Diana sembra a una distanza tale dal padre (per non parlare dell’abisso che c’è con il fratello) da essere una situazione quasi irrimediabile. Stando a fonti interne e bene informate, il sovrano avrebbe ormai sbattuto la porta in faccia all’erede ribelle. Il suooriginale? L’attacco a tutti i cari all’interno del suo libro. Uno in particolare sembra aver colpito nel segno il Re: quello alla Regina consorte Camilla. La punizione perè stato totalmente escluso dalla vita della Famiglia Reale, ben oltre ciò che si sarebbe aspettato. Il secondogenito di Diana eha posto un oceano tra sé e la sua famiglia, ma ora gli vengono negate anche telefonate e visite sporadiche.