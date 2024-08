Perseidi a che ora ci sarà stanotte il picco di stelle cadenti?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 12 agosto 2024) Preparatevi e mettetevi col naso all’insù, questa notte alle 3.00.il momento di massima probabilità per vedere le, ovvero le. Come vi abbiamo spiegato qui, la notte di San Lorenzo, che si festeggia il 10 agosto, è tradizionalmente legata a questo bellissimo fenomeno, ma solo per una questione cultural-simbolica. In realtà, le possibilità di vedere un maggior numero di(e di esprimere desideri, se ci credete),proprio oggi. Ovvero, nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Come ribadito dall’Unione Astrofili Italiani, tutto questopossibile perché non ci saranno fastidiose interferenze con la luce della Luna. Il fenomenotalmente ricco che si prevede una media di 100 meteore l’ora. Lo sciame delleè generato dalle polveri che la cometa Swift-Tuttle lascia dietro di sé.