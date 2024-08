Perché anche l’ex presidente di Twitter ha fatto causa a Musk

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da quando ha acquisito il vecchioper 44 miliardi di dollari, Elonsi è abituato alle citazioni in tribunale. L'ultima in ordine di tempo di un lungo elenco è arrivata nei giorni scorsi da Omid Kordestani, nome poco noto ai più ma importante per la società dietro la piattaforma dell'uccellino.esecutivo dal 2015 al 2020, Kordestani ha poiparte del Consiglio di Amministrazione della compagnia fino all'arrivo di, che hapiazza pulita, licenziando un gran numero di dipendenti e dirigenti. Necessità di risparmiare per ridurre le perdite di una società che, parola dello stesso, all'epoca perdeva 4 milioni di dollari al giorno. Nel mercato americano i licenziamenti sono diffusi per via di un'organizzazione del lavoro differente rispetto al nostro modello.