Omar Bassi oggi i funerali del 23enne di Bollate morto in Calabria Atteso l’esito dell’autopsia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Saranno celebrati questa mattina idi, ildi Cascina del Soleil 5 agosto indue settimane dopo il presunto pestaggio di 5 buttafuori della discoteca Dolce beach di Origgio. Il feretro disosterà dalle 9 nell’abitazione, prima di essere portato alle 11 per la celebrazione del funerale nella chiesa Sant’Antonio da Padova in via Cesare Battisti a Cascina del Sole.sarà poi accompagnato al cimitero diper la tumulazione. “Come famiglia durante il funerale chiediamo la cortesia di rispettare il nostro profondo dolore. Vogliamo stare tranquilli”, spiega la cugina Michelle. Si attendono intanto notizie sul, effettuata nei giorni scorsi. La morte è stata provocata da una vasta emorragia celebrale, secondo la famiglia conseguenza del pestaggio avvenuto la notte tra il 20 e il 21 luglio.