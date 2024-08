MotoGP GP Austria 2024 | programma orari tv streaming Calendario 16-18 agosto a Spielberg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo una settimana di stop, ritorna ufficialmente il Motomondiale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio d’, undicesimo appuntamento della stagione. Si correrà, come sempre, sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato nei monti della Stiria trae Zeltweg. Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179. Passando alla Moto2, invece, sempre in prima posizione Sergio Garcia con 160 punti contro i 142 di Ai Ogura ed i 123 di Joe Roberts. Quarto Fermin Aldeguer con 112, davanti ad Alonso Lopez con 100.