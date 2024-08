Ma che ha fatto? Non è più lui Fiorello trasformato in vacanza si fa fatica a riconoscerlo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024), ci sono grosse novità in arrivo: diventerà presto nonno e a quanto pare non seguirà Amadeus sul Nove. Per quanto riguarda la prima notizia, la bomba è stata sganciata dallo stesso conduttore in una recente intervista: “Divento nonno, mia figlia Olivia aspetta un bambino”, ha esclamato. In realtà Olivia non è la figlia biologica dello showman, madella moglie Susanna Biondo e dell’ex partner Edoardo Testa. Ma per lui è come se fosse tale e infatti hanno un rapporto veramente meraviglioso. “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante”, aveva dichiarato in passato parlando di Olivia Testa, che è classe 1994. Meno certezze invece circa il suo futuro in tv. Il sito Tv Blog ha infatti smentito un suo passaggio a Discovery come l’amico, collega e compagno di tanti Festival di Sanremo.