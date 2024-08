La ’Merenda contadina’ Tradizioni a Garavelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) CITTÀ DI CASTELLO –e sapori di altri tempi al Centro dellePopolari didove è andata in scena la, un viaggio alla scoperta delle giornate all’aria aperta come si trascorrevano una volta organizzato dalla Cooperativa “Poliedro” in collaborazione con il comune di Città di Castello. Nonostante il caldo torrido in tanti fra cui diversi turisti e visitatori non si voluti perdere la visita al Centro dellePopolari diper scoprire come vivevano anticamente i nostri nonni. A seguire la Merenda contadina nella grande cucina della casa colonica. “Merenda contadina” è un’esperienza green a contatto con la natura durante la quale vengono degustati prodotti tipici locali. Dopo una visita al museo, è stato possibile riscoprire l’antica usanza contadina della merenda.