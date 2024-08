Kalulu più di un’idea per la Juventus si tratta con il Milan

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lapiomba su Pierre. Sta prendendo corpo in queste ore il trasferiemento del difensore centrale francese delai bianconeri, bisognosi di un rinforzo in quella zona del campo. Le due società sono al lavoro per trovare la quadra su cifre e formula dell’operazione.ALLA? I bianconeri accelerano sul fronte difensore per via delle difficoltà emerse nel reparto arretrato dopo le ultime recenti amichevoli. E così, dopo una serie di attente valutazioni su vari profili, tra cui Kiwioe, Hermoso e Sutalo, si è deciso di puntare sul centrale delche, chiuso dagli arrivi in rossonero di Pavlovic, e la concomitante presenza di Tomori, Gabbia e Thiaw, partirebbe indietro nelle gerarchie di mister Fonseca. Ecco perchè il classe2000, desideroso di ritagliarsi i suoi spazi, sembra aver accettato di approdare a Torino.