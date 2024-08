Iran impiccato il decimo manifestante del movimento Donna Vita Libertà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È una regola: quando il mondo guarda altrove o si occupa dell’ma in relazione alle sue tensioni con altri stati, le autorità di Teheran ne approfittano per regolare i conti con l’opposizione interna. Così, all’alba del 6 agosto, Gholamreza Rasaei, 34 anni, appartenente alla minoranza etnica curda e a quella religiosa yaresan, è statoin segreto nella provincia di Kermanshah. La direzione della prigione non ha dato alcun preavviso né a lui, né alla sua famiglia, né al suo avvocato. Poche ore dopo averli informati a esecuzione avvenuta, i familiari sono stati crudelmente costretti a seppellire il corpo di Rasaei in una zona remota, lontano dalla loro casa e sotto la sorveglianza delle forze di polizia.