Il secondo di Velasco Barbolini leggendario | | Questo è un sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Uno degli attori non protagonisti dell’oro al femminile della pallavolo merita l’Oscar, perché la sua interpretazione e la sua lettura tattica delle sue ragazze e del gioco delle avversarie, sono state armi fondamentali per il successo dell’Italia. Massimosi commuove caduto l’ultimo pallone che vale oro: "Una gioia incredibile, un risultato fantastico e che chiunque fa sport sogna da bambino – racconta con la voce ancora rotta appena terminata la cerimonia di premiazione delle atlete –. Noi lo abbiamo ottenuto dopo una grandissima finale, una bellissima vittoria che deriva da una cavalcata unica dalla prima giornata fino a questa domenica d’oro". I numeri sono impressionanti, dall’1-1 con la Repubblica Dominicana l’Italia ha vinto 17 set consecutivi senza perderne nemmeno uno per strada. "Ora dobbiamo godercela del tutto e festeggiare".