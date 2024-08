Il direttore della città Begiristain saluta il vincitore in partenza Alvarez

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilsportivo del Manchester City, Txiki, ha descritto Juliancome un vincente nato dopo aver approvato il suo trasferimento all’Atletico Madrid per 95 milioni di euro (81,5 milioni di sterline). L’Atleti pagherà una cifra iniziale di 75 milioni di euro (64,5 milioni di sterline) più 20 milioni di euro (17 milioni di sterline) di extra per l’argentino, che ha firmato un contratto di sei anni con i giganti spagnoli.