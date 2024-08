Il Chelsea potrebbe tornare all’assalto per Osimhen | fallita trattativa per Omorodion

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Saltato l’affare per, il club londinesecercare di acquistarea titolo definitivo. Il mercato estivo è nel vivo e i colpi di scena non mancano. Secondo le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio su SKY, ilè pronto a rivedere le proprie strategie di mercato dopo il clamoroso fallimento dellaper Samu. Il trasferimento dell’attaccante nigeriano al club londinese è infatti naufragato, nonostanteavesse già completato le visite mediche. La situazione di, che era stato oggetto di trattative tra ile il club di provenienza, è ora tornato a Madrid. Le difficoltà nel completare l’affare sono state attribuite a una serie di problemi che hanno portato alla decisione di non proseguire con il trasferimento.