Giuseppe Conte | Sono pronto a lasciare il M5s

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Penso che limitarsi a chiedere il cessate il fuoco dinanzi a questo massacro quotidiano significhi complicità. Che diventa codardia nel momento in cui, nei passaggi all’Onu dove avremmo potuto esprimere ferma condanna, non l’abbiamo fatto Meloni ha foga e passione per alzare la voce sul pugilato alle Olimpiadi, ma su quasi 40mila civili morti non ha parole e azioni da spendere. Mi vergogno di questo governo”, così. Intervistato da La Stampa, il presidente del M5s motiva la sua richiesta di richiamare l’ambasciatore da Israele in risposta alle stragi di civili a Gaza. Sull’Europa che ha definito legittimo l’attacco ucraino in territorio russo replica: “Nond’accordo con questa improvvida dichiarazione della Ue: con questa azione non siamo più nella logica della difesa perché contribuisce attivamente all’escalation”.