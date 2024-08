Firenze-Viareggio la superclassica Caccia grossa al Gp di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Laè uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi dell’estate ciclistica, e vincerla è il massimo per un atleta élite o under 23. Settantasette edizioni, sempre nel giorno didal 1946 ad oggi, un percorso di 180 km di straordinaria bellezza per offrire un finale da brividi da quando è stata inserita la salita versiliese di Pedona e la discesa non meno difficile tra continue curve a gomito. Una corsa che unisce tradizione, storia, collaborazione, passione, ed esalta valori e sentimenti.