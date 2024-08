Elicottero si schianta contro un hotel | un morto e turisti evacuati VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ancora una tragedia provocata da un aereo. Unsi èto sul tetto di un. Tanta paura tra i, immediatamenteUna vacanza si è trasformata in un vero incubo per alcuni. Era l’1:50 di notte quando i clienti di unhanno sentito un forte boato e le fiamme. Immediatamente il panico tra i presenti, con il personale della struttura che ha immediatamente attivato le procedure di evacuazione dell’albergo per mettere in salvo i propri ospiti e consentire alle autorità locali e ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. Uno dei danni provocato dall’aereo (Ansa) – cityrumors.itL’incendio è stato provocato dallo schianto avvenuto sul tetto dell’da parte di un. Il mezzo, stando alle prime informazioni, ha perso illlo ed ha finito la propria corsa propriola struttura.