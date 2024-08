Durazzano nessuna crisi del settimo anno | arriva la conferma di Bernardo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘ASDCalcio comunica di aver raggiunto per la settima stagione consecutiva l’accordo con il tesserato Rocco. “Il fatto che Rocco giochi con questa maglia dal 2018,di fondazione di questo club – commenta il presidente Di Nuzzo –la sua disponibilità a dare il proprio contributo al proprio paese nonostante la categoria alla quale partecipa. Le ultime due stagioni, in particolare l’ultima, purtroppo non hpermesso a Rocco di esprimersi al massimo a causa dei soliti fastidi al ginocchio. Come società, non abbiamo mai voluto accelerare i tempi di recupero perché doveva partire da lui. Una cosa è certa, per le situazioni di recupero abbiamo fatto sempre sentire la nostra presenza.