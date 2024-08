De Bertoldi lascia FdI | Non condivido la linea Contro di me accuse strumentali Chiedeva di togliere la fiamma dal simbolo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Ho rassegnato con effetto immediato le dimissioni dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. Alla ripresa dei lavori farò assieme alla mia famiglia politica le valutazioni per individuare la mia prossima allocazione, che non potrà che essere improntata ai valori della moderazione, e del cattolicesimo liberale". Con una nota, Andrea Deannuncia l'addio a FdI: non ne condivide più la, le scelte degli ultimi mesi. Una decisione che era nell'aria, mentre si rincorrono le voci su un suo prossimo approdo in Forza Italia. "Ma non è oggi il momento di parlare di questo", dice al Foglio.non era più a suo agio all'interno di FdI già da tempo. Basta scorrere le sue ultime interviste per averne conferma: parlando con l'Avvenire, auspicava "per l’Italia e per il centrodestra che si possa entrare a far parte pienamente nella maggioranza europea".