Conte tradotto | al Napoli servono 5-6 giocatori Lukaku continua a mettere like ai post del tecnico

(Di lunedì 12 agosto 2024)a ognisocial di. Lo ricorda il Corriere dello Sport con Pasquale Salvione che riepiloga le parole didopo-Modena di Coppa Italia e conclude così:, ha bisogno di cinque o seida prendere entro il 30 agosto. Il centravanti prima di tutto, poi un trequartista, due centrocampisti e forse un difensore e un portiere. Prosegue il Corriere dello Sport: Le parole deldopo la qualificazione di Coppa Italia con il Modena sono state chiare, dirette, inequivocabili: «C’è ancora tanto da lavorare, per me e per il club. Non si può far finta di niente. E, a chi parla ancora della rosa che ha vinto lo scudetto, dico che sono andati via 12». La lista comprende Kim, Zielinski, Lozano, Elmas, Ostigard, Ndombele, Demme, Bereszynski, Gollini e naturalmente Osimhen, Mario Rui e Gaetano che sono ora in uscita.