Colin Farrell parla del figlio affetto dalla sindrome di Angelman | Voglio che il mondo sia gentile con lui

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'attore sta lanciando laFoundation per sostenere i figli adulti con disabilità intellettiva attraverso dei programmi innovativi. Durante una recente intervistaha affrontato il delicato tema della malattia deldi. La star di Sugar sta lanciando laFoundation per sostenere i figli adulti con disabilità intellettiva attraverso dei programmi innovativi.è stato preso a calci da un asino durante le riprese di Gli spiriti dell'isola La malattia Quando è nato James, ildi, l'attore ammette di non aver notato inizialmente alcun sintomo che avrebbe portato alla diagnosi delladi. "James era un bambino molto silenzioso. Pensavo di aver vinto la lotteria e