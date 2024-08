Ciclomercato Lefevere conferma | Alaphilippe mi ha detto che andrà via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 - La notizia era nell'aria da tempo, forse addirittura da mesi, e oggi assume i crismi dell'ufficialità: a partire dal 2025 le strade di Juliane della Soudal Quick-Step si separeranno. I dettagli Arlo è stato Patrick, direttore generale della formazione belga, nonché grande critico del francese nelle ultime stagioni. La frattura tra i due è stata netta ed esposta alla stampa con diverse dichiarazioni del dirigente, che al suo quasi ex corridore non ha lesinato critiche pesanti che hanno toccato pesantemente anche la vita privata condotta con la compagna Marion Rousse, ex atleta e oggi direttrice del Tour de France Femmes.