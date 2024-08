Beautiful anticipazioni americane | Luna fa una scoperta sconvolgente

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le morti sospette di Tom e Hollis continueranno a tenere banco nel corso delle puntatedi. Stando alle, infatti, i sospetti ricadranno su Poppy dopo il ritrovamento da parte didelle lettere che il cantante aveva scritto a sua madre in passato. Ricordiamo che Tom era un cantante di successo e conobbe la Nozawa durante un suo concerto. I due intrapresero una relazione nello stesso periodo in cui la donna incontrò Bill Spencer ed ebbe un'avventura con lui. L'editore e Poppy si sono rivisti casualmente dopo molti anni e Spencer ha scoperto di avere una figlia,. In seguito, però, Tom si è imbattuto nella Nozawa e ha rinvendicato i suoi diritti di padre sulla ragazza, convinto che fosse sua figlia.