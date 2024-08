Antitrust spiagge libere scarse in alcuni casi inesistenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’“condivide le conclusioni cui sono pervenuti il ??giudice amministrativo nazionale e la Commissione europea secondo cui è evidente l’attuale situazione di notevole scarsità (ininesistenza) che caratterizza le aree demaniali a disposizione dei nuovi operatori”. Lo scrive l’Autorità nella segnalazione a Anci e Conferenza Stato-Regioni sulle concessioni balneari, sottolineando che la situazione “è ancor più pronunciata se si utilizzano gli ambiti territoriali comunali o comunque si prende come riferimento porzioni di costo ridotte”. Il concetto di scarsità” deve essere interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti.