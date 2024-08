Viareggio muore un bagnante E’ annegato in Darsena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – E’in uno stabilimento balneare in. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Tragedia in una domenica che doveva essere di mare e relax a. Un uomo di 70 anni ha perso la vita. Potrebbe aver avuto un malore in mare. Chi si è accorto di quello che stava accadendo ha dato subito l’allarme al 118. Allo stabilimento balneare sono arrivati la Misericordia dicon l’ambulanza, più l’automedica. E’ intervenuta anche la Guardia Costiera. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.