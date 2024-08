Vannacci | Complimenti alle italiane del volley Egonu? C’è un equivoco ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) L’europarlamentare della Lega a Cityrumors.it esprime la sua gioia per l’oro della pallavolo, ma su un concetto non arretra Un successo storico che ha proiettato l’Italnell’Olimpo dello sport. Un meraviglioso traguardo che non erano riusciti a conquistare gli uomini nelle precedenti Olimpiadi, un ro che resterà scolpito nel cuore e negli occhi di tutti gli sportivi italiani. Il generale ed europarlamentare della Lega Robertofa iall’Italia per l’oro olimpico nella pallavolo (Ansa Foto) Cityrumors.itE ce n’é uno in particolare che ha detto di aver visto la gara sin dall’inizio e di non essersi perso nemmeno un istante, gioendo per la vittoria finale, un tifoso d’eccezione che, in merito ad alcune giocatrici, una in particolare, aveva espresso delle opinioni che hanno creato parecchie polemiche.