Tragedia all’alba finisce con l’auto contro un pilone | muore un 31enne

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa Campolattaro per un incidente stradale mortale. A perdere la vita il conducente di una Wolkswagen Tiguan di 31 anni.vettura con a bordo quattro persone, per cause in corso d’accertamento, in prossimità dell’innesto sulla Statale 87 è uscita dalla sede stradale abbordando una curva ed è andata a sbattereundi un ponte posto sul ciglio strada. Per l’uomo alla guida non c’è stato purtroppo nulla da fare: è morto sul colpo. Feriti gli altri occupanti del. Sul posto sono giunti personale del 118, i Vigili del fuoco e Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. L'articoloconununproviene da Anteprima24.it.