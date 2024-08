Traffico Roma del 11-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale anche questa domenica previstointenso per le partenze delle vacanze e per agevolare gli spostamenti attivo dalle 7 alle 22 di oggi il fermo dei mezzi pesanti Salvo i casi autorizzati dalla legge per il trasporto pubblico partiti ieri i lavori di rinnovo integrale la linea della metro il servizio nella tratta termini Battistini sarà completamente sospeso fino al 25 agosto e sostituito dalla linea bus ma6 rimangono sempre chiuse le stazioni di Ottaviano e Spagna per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità