Sono imballati Ma lo sapevamo

(Di domenica 11 agosto 2024) "Onestamente per abitudine non traggo nessuna considerazione da queste partite. So come stanno lavorando i ragazzi, so cosa vuol dire iniziare tardi la preparazione e ritrovarsirispetto ad altre formazioni che hanno già cominciato da settimane e chepiù fresche". Comincia così il commento del presidente onorario Vincenzo Guerini al termine dei due incontri. Lo storico mister della promozione in A del 1992 prosegue: "Se fossimo andati bene mi sarei preoccupato. I ragazzima ce lo aspettavamo ed è più che normale, se stiamo dentro a un concetto che abbiamo espresso riguardo a quello che ci dobbiamo aspettare quest’anno. Non è che partiamo con i favori del pronostico, siamo partiti da zero, dovevamo prima di tutto costruire una società alle spalle della squadra, perché è sempre la società che conta più della squadra.