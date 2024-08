Sigarette elettroniche gli scienziati | Alcune aziende aggirano le regole sostituendo la nicotina con sostanze dagli effetti sconosciuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Negli Stati Uniti,produttrici di tabacco starebbero tentando di aggirare le normative sulla salute pubblicalacontenuta nelleconanaloghe, che hanno quindi proprietà simili masulla salute ancora. Queste, inoltre, non verrebbero neanche indicate correttamente sulla confezione. È l’allarme-denuncia che arriva da un gruppo di ricercatori della Duke University e della Yale University in una lettera pubblicata sulla rivista JAMA. Pur non riguardando direttamente il mercato europeo, dove lesullesono più stringenti, ma solo quello americano, è possibile che determinati prodotti “dubbi” possano arrivare anche in Italia tramite il commercio su Internet.