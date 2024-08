Santa Marinella al via la seconda serata del Jazz & Soul Festival

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto-Dopo il gran successo di ieri, al via ladella prima edizione del, l’evento organizzato dal Comune di-Assessorato alla Cultura in collaborazione con AlexanderplatzClub e Big Mama Roma, con il contributo determinante del Consiglio della Regione Lazio. Alle ore 19:00 al Green Park, in via G. Cesare 24, concerto di Sara Berni; Daniele Bazzani “Blues Duets” ,impegnati in tournée in Italia e all’estero, ine rassegne dedicate alla musica acustica, al, al Blues e alla Classica. A seguire alle ore 21:00 torna nella nostra città Alan(al secolo Giulio Todrani), con i suoi Alanselzer, per un gran finale con ritmi; funky.