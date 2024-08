Punture di insetto? Ecco le piante che respingono vespe e zanzare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024) Dalla menta alla lavanda:lechee che possono far comodo in caso di allergie e non solo In un periodo dell’anno in cui le alte temperature diventano protagoniste, così fanno anche gli insetti più fastidiosi come, calabroni e. Tuttavia, non è sempre necessario ricorrere a soluzioni chimiche per tenere a bada questi ospiti indesiderati. Secondo gli esperti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Odaf) della provincia di Roma, esistono diversecapaci di allontanare naturalmente tali insetti.die shock anafilattico -Ansa- Notizie.comFlavio Pezzoli, presidente Odaf della provincia di Roma, sottolinea come la lotta contro gli insetti possa essere condotta anche attraverso l’utilizzo di specifiche