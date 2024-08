Paura in via Adua | Mi hanno accerchiato e sfilato il portafoglio Erano dei ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Esce per andare a prendere un gelato dopo cena e vieneda alcuniche lo prendono a spintoni: in pochi attimi sparisce il. Dopo ladi quei momenti, restano la rabbia e una grande amarezza, oltre a un’infinità di disagi perché bisogna rifare tutti i documenti. È capitato a Claudio Giacomini, 55 anni, residente del quartiere Santa Croce, venerdì sera attorno alle 22.30. "Ho deciso di uscire per fare una passeggiata, stavo andando a prendere il gelato a La Ciliegia, gelateria vicino al centro commerciale Le Vele – racconta Giacomini –. Ero in via, da solo, e stavo parlando al telefono quando mi sono reso conto che dietro di me c’era un gruppo di cinque ragazzi, all’apparenza magrebini, avranno avuto tra i 17 e i 20 anni. Ho continuato a camminare.