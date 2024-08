Oggi in campo Pro Patria-Pergo è subito derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese)si completa il programma del primo turno della Coppa Italia di serie C. In chiave lombarda sono cinque le squadre che scenderanno inper cercare di conquistare il lasciapassare per il secondo turno che si giocherà nel fine settimana tra il 17 e il 18 agosto. In ogni caso non sarà un quintetto a guadagnare la qualificazione, visto che tra le partite delle 18 si pone in bella evidenza iltra Prolettese. Entrambe le contendenti sono alla ricerca del loro volto definitivo e attendono indicazioni importanti proprio da questo primo impegno ufficiale della nuova stagione.