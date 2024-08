No Ponte in 5mila a Messina per dire | No a un’opera inutile E L’ex sindaco Accorinti attacca Salvini | Ministro imbarazzante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) “Che la lotta deldiventi di nuovo, come 20 anni fa, nazionale”. Cinquemila persone hanno inondato ieri la città diper la manifestazione “No”. Da piazza Cairoli a piazza Lo Sardo, un corteo perno un’infrastruttura che costerà miliardi di euro mentre Sicilia e Calabria sono in emergenza idrica. “Da mesi quest’isola è attanagliata da una delle siccità più gravi che si ricordi a memoria d’uomo” spiega il no-pontista Massimo Camerata urlando dal carro che guida il corteo: “È vergognoso che si parli di 15 miliardi per fare une che si stanzino 20 milioni per la risoluzione della crisi idrica. Noi l’abbiamo letta la legge e l’abbiamo capita. Li fermeremo ogni palo che pianteranno e ogni rete che metteranno in qualunque fiumara dispersa. A questi non gliene frega un cazzo di fare il