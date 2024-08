LIVE Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | si va verso il passaggio di consegna a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.15 Il presidente del comitato organizzatore di, Tony Estanguet, sale sul palco con sei medagliati olimpici, rappresentanti dei cinque continenti più una rappresentante dei rifugiati. Siamo arrivati al momento dei discorsi di commiato. 23.13 Sergio Mattarella riceverà al “Quirinale” tutti i medagliati olimpici e paralimpici il 13 settembre, saranno inoltre presenti anche i quarti e quinti qualificati, che in questa edizione dei giochi sono stati particolarmente numerosi per l’Italia. 23.03 Si chiude lo spettacolo musicale con il cantante Thomas Mars che si getta tra il pubblico degli atleti e fa anche un accenno di stage diving. Siamo arrivati ai discorsi conclusivi.