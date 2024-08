L’elenco dei dentisti E torna il sorriso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Dal primo del mese di agosto viene pubblicato sul sito web delle nostre associazioni, Associazione nazionaleitaliani (Andi) e Associazione italiana odontoiatri (Aio)degli studi odontoiatrici aperti durante il mese di agosto", annunciano il dottor Nicola Luciani, presidente provinciale Andi Ferrara, e il dottor Cesare Brugiapaglia, presidente provinciale di Aio Ferrara. Il sito dove trovare gli studi che sono aperti è www.odontoiatriestensi.it. "– precisano i due presidenti – non è esaustivo di tutti gli studici effettivamente aperti. Infatti, sono riportati soltanto quelli che hanno il piacere di rendere pubblica questa loro disponibilità in un periodo di affluenza di turisti (quindi senza un medico di riferimento) e di chiusura, per il noto periodo estivo, di molti studi odontoiatrici.