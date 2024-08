La tradizione e la storia circense italiana a Bergamo con il prestigioso circo Darix Togni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 agosto 2024)con il” presenta, “ Africa, il Regno Animale”, in città dal 23 agosto, in occasione della festa di S.Alessandro, dopo anni di assenza, il ritorno del grande. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici, i giganti gli elefanti ed esclusiva delil cucciolo di tigre rosa, pronto alle coccole. Il complessosuper confortevole, si trova a, di fianco parcheggio esterno di Oriocenter. In programma, i seguenti spettacoli: debutto venerdì 23 agosto, ore 21.15; tutti i giorni, ore 17.30 e 21.15; martedì, mercoledì e giovedì chiuso per riprese televisive; dal 15 settembre, la domenica, ore 15.