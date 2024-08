La stanza accanto ecco il poster del film di Almodóvar in concorso a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Lailitaliano deldi Pedropresentato In81: protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore Disponibile ilitaliano ufficiale de La, il nuovodi Pedrocon protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore. Il– primo lungometraggio girato interamente in lingua inglese dal Maestro– sarà presentato Inin occasione dell’81ª Mostra del Cinema di. Prodotto da El Deseo di, Laè stato girato tra Madrid e New York, con il supporto di Movistar Plus+. Ilè interpretato, tra gli altri, da John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews e Victoria Luengo. Lasarà distribuito nella sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 5 dicembre 2024.